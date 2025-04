Rimadesio, si può brindare. Imola ko e salvezza più vicina: "Ci siamo rifatti dell’andata"

È stato un turno favorevole alla Rimadesio in chiave salvezza diretta. Contro la Virtus Imola arriva una larga vittoria 88-72, perdono tutte le dirette concorrenti. Perde soprattutto la Logiman Crema che vedremo sabato sera sempre al PalaFitLine in quello che sarà un autentico spareggio contro i bluarancio che arrivano alla “madre di tutte le partite“ con un vantaggio di due punti in classifica e la vittoria dell’andata a Orzinuovi di 10 lunghezze. La squadra oggi affidata a Andrea Pedroni si è arresa in volata contro San Vendemiano, mentre più agevole è stata la vittoria di Legnano contro Piacenza, l’altra compagine che alla vigilia dell’ultimo turno condivideva con i brianzoli la 15esima posizione. Anche Fiorenzuola rallenta la sua corsa battuta sul filo di sirena da Omegna e sopra si ferma di nuovo l’Andrea Costa, ora a +2 sui desiani. Insomma, orizzonti meno foschi a quattro turni dalla fine anche dal punto di vista degli infortuni visto che quella contro la Virtus Imola potrebbe essere stata l’ultima gara senza Alessandro Cipolla. In totale emergenza anche gli ospiti arrivati in Lombardia privi dei lunghi Kadjividi, Anaekwe e Masciarelli, capaci però di opporre una buona resistenza pur costretti a rincorrere con margini in doppia cifra già nel primo quarto (27-15 al 10’), delta che si mantiene costante anche all’intervallo lungo. Già nel primo tempo comincia il “bombardamento“ di Daniel Perez, decisivi i suoi canestri anche nell’ultimo quarto dopo che Imola era arrivata a -4 (fallendo la tripla del -1). Una scarica di quattro triple della guardia classe 1999 manda con anticipo i titoli di coda, con la Virtus che solo all’ultimo possesso salva la differenza canestri. Coach Regazzi analizza l’andamento altalenante nell’arco dei 40 minuti. "Sappiamo che alterniamo momenti in cui stiamo in campo molto bene ad altri in cui fermiamo un po’ troppo il pallone e non siamo in grado di giocare quel tipo di pallacanestro che ci sarebbe più congeniale. Siamo migliorati su tante altre cose, dobbiamo invece lavorare ancora di più su questa. Abbiamo vinto ampiamente contro una squadra incompleta, è vero, come del resto accadde all’andata alla Rimadesio".