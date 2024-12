Rimonta a Cermenate. Busnago lotta e frena la corsa della capolista

Seconda sconfitta di fila per la capolista Virtus Cermenate e ad infliggergliela è la Fortitudo Busnago che pesca dal cilindro la sua miglior prestazione stagionale per fermare la corsa dei comaschi. È servito il carattere anche per ribaltare le sorti di un incontro che a un certo punto non si era messo bene con la Virtus avanti di 8 lunghezze nel terzo quarto. La rimonta e poi sono i canestri di Saini e Perego (foto) a regalare a coach Ascenzo una bella soddisfazione. Si ferma a quota quattro la striscia vincente del Basket Seregno, sonoramente battuto 55-77 da Pall. Milano che prende il largo però nel quarto periodo vinto 32-17 dopo un match equilibrato. Ha il mal di trasferta la Galvi che perde a Settimo Milanese 73-57 complice l’avvio shock (16-0 per i padroni di casa) e i lissonesi che non perfezionano la rimonta (73-67). Blitz 73-76 invece di Varedo che acuisce la crisi dell’Osal alla sconfitta di fila numero 6.

Ro.San.