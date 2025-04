Unahotels trionfa a Manisa: debutto vincente nella Youth BCL Under 18

MANISA 51 UNAHOTELS 80

MANISA BBSK: Altundas 8, Ulundas 8, Aktas 2, Odabasi 3, Kaan Koseli n.e., Kucukguclu 4, Aydogan n.e., Karacaoglu 8, Senturk, Delibas 7, Tercan 7, Bakkal 4. All.: Kavaz.

UNAHOTELS: Manfredotti L. 11, Selva 14, Manfredotti A. 15, Carboni 5, Marras 1, Hadzhyiev 6, Bardelli, Lusetti 6, Deme El Hadji 4, Emokhare 4, Abreu 14, Samb. All.: Rossetti.

Parziali: 12-15, 20-36, 32-60.

La Unahotels è da sballo e bagna il debutto europeo nella Youth BCL, riservata alle Under 18, imponendosi sui padroni di casa di Manisa. Dopo un primo quarto di studio sono Riccardo Selva e Pablo Abreu (rispettivamente 14 e 10 punti nel primo tempo) a svoltare l’esito del confronto. Nella ripresa la formazione di Rossetti dilaga arrivando a toccare anche i 30 punti di vantaggio (30-60 al 29’) prima di un accenno di rimonta locale (45-65 al 34’) spento prontamente. Per i biancorossi, oltre a Selva e Abreu, da segnalare l’ottima prestazione di Alessandro Manfredotti (15 punti con 7/8 da 2, 3 assist e 3 recuperi) e il dominio totale sotto le plance di Deme, che ha arpionato ben 16 rimbalzi.

Oggi alle 16.30 il match coi campioni in carica del Rytas Vilnius: in caso di vittoria, la Unahotels sarebbe matematicamente qualificata nel gruppo che giocherà per i primi quattro posti, altrimenti dovrà aspettare l’esito del match di giovedì fra i turchi e i lituani per conoscere il cammino successivo.

Cesare Corbelli