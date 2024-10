Rinascita, febbre da derby. Stavolta Rbr sfida Forlì con i ‘gradi’ di favorita

È una Unieuro diversa da quella affrontata negli anni passati. Meno autorevole e con qualche problemino in più, pur se sempre di alto livello e con l’obiettivo playoff ben chiaro in testa. Per una volta, però, Rbr si presenta al derby da favorita. Un po’ per una classifica che racconta di due punti in più (10 a 8) e un po’ per una campagna acquisti estiva che ha lanciato Rimini nella stratosfera dei top team del girone. Forlì ha vinto quattro partite su sei: quelle casalinghe con Cento, Verona e Pesaro, oltre a quella esterna ad Avellino. Sono arrivati dei ko, invece, dalle trasferte di Cividale e Brindisi. Rimini ha l’attacco che segna di più (86.5) e la 14° difesa (78.5), Forlì è 16ª per punti segnati (73.8) ed è quella che subisce di meno in assoluto (69.7). Rbr è 5ª per percentuale da due punti (53%) e 1ª da tre (43%), l’Unieuro è terzultima da due (46%) e ultima dall’arco (28%).

La squadra di coach Martino ha cambiato entrambi gli americani e sono proprio loro il cruccio principale, al momento. L’ala piccola Shawn Dawson è reduce da un infortunio, ma dovrebbe tornare proprio per il derby. Nelle uniche due gare giocate non si può dire che abbia brillato, visti i 15 punti totali con 3/17 al tiro. Non benissimo anche la guardia Demonte Harper, che fin qui ha fatto registrare 9.8 punti col 35% da due e il 17% da tre. Molto produttiva, invece, la pattuglia di italiani. Ad esempio, con Matteo Parravicini, play di riserva che contribuisce con 12.7 punti, ottime percentuali (55 e 48) e 2.5 assist. Oppure con Raphael Gaspardo, ala forte arrivata da Udine, anche lui top scorer con 12.7 punti e migliore di tutti a rimbalzo con 8 a gara. Nel quintetto attuale, la combinazione play-centro è quella di Riccardo Tavernelli (4.2 punti e 2 assist) e Angelo Del Chiaro (7.7 punti e 3.7 rimbalzi), mentre in ala piccola c’è spesso Luca Pollone (4.7+3.2). Occhio però soprattutto a chi subentra, perché tra questi ci sono un paio di uomini dal grande curriculum e con esperienza infinita di partite ad alto livello. Sono Daniele Cinciarini e Davide Pascolo, guardia e lungo che stanno in campo attorno ai 19 minuti e portano in dote al momento 6.8 e 7.3 punti. Infine, il centro Daniele Magro, centro da 5.2 punti e 5 rimbalzi. In vista di domenica, viaggia spedita la prevendita di biglietti. I tagliandi sono acquistabili in sede o alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium.

Bella notizia, intanto, a livello di basket giovanile. Rimini e Santarcangelo ospiteranno la seconda tappa della Ibsa NextGen Cup 2024-2025, da giovedì 2 a sabato 4 gennaio 2025. I parquet del Flaminio e del PalaSgr ospiteranno le formazioni Under 19 delle 16 squadre di Serie A, che si daranno battaglia per conquistare le finali, in programma dal 21 al 23 febbraio a Brescia.

Loriano Zannoni