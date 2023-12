Rinascita, Masciadri ‘chiama’ i tifosi: "Sfruttiamo l’effetto Flaminio"

All’andata ha potuto dare supporto alla squadra solo dalla panchina, senza entrare in campo. Sventolando il classico asciugamano, ma con una voglia matta di rientrarci prestissimo, su quel parquet. Il capitano ha poi risolto in fretta l’infortunio del post-Fortitudo ed è parte integrante di una squadra, RivieraBanca, che al derby con Forlì di domani chiede conferme e risposte. Vuole fare il colpo, Rbr, e con lei Stefano Masciadri.

"Deve venire fuori l’effetto Flaminio, ma so che sarà così – dice proprio ‘Mascio’ – Se conosco bene la situazione immagino che sabato faremo fatica a sentirci in panchina, dal rumore attorno. So che ci sarà un gran tifo e una gran atmosfera. In ogni caso noi dobbiamo pensare il più possibile al rettangolo di gioco, stare concentrati per 40 minuti. Non vogliamo deludere chi ci sostiene".

Che tipo di partita sarà quella contro i cugini dell’Unieuro Forlì? Masciadri ha idee precise: "Sicuramente intensa, nella quale non mancheranno i contatti in area. Magari una gara più di quantità che di qualità. All’andata abbiamo giocato bene, a ritmi alti, senza purtroppo riuscire a portare a casa la vittoria. Cosa ci manca nei finali? Questione di dettagli, di attenzione magari su qualche palla persa. Le piccole cose. Dettagli e lucidità fanno la differenza. Stiamo mettendo in campo tanta intensità, siamo il miglior attacco delle ultime giornate. Il neo può essere rappresentato anche dagli inizi di partita: dobbiamo cercare di non far prendere ritmo ai nostri avversari".

Il discorso riguarda a maggior ragione una Unieuro da trattare con le classiche pinze. Il capitano, che di Forlì è un ex per la lontana militanza nelle annate 2008-2009 e 2009-2010, inquadra così gli avversari: "Sono sempre molto intensi e molto cinici nelle scelte, lo hanno dimostrato in tutto questo inizio di campionato. Raramente sbagliano i possessi decisivi e questa è una gran qualità. A livello di roster – continua il capitano della Rinascita – ci sono Johnson e Allen che hanno preso ritmo e sono due di quelli da tener d’occhio maggiormente. Oltre a un Cinciarini che non smette mai di essere efficace".

Va ricordato che contro Forlì sarà ‘RivieraBanca Day’. Gli abbonamenti non sono validi e va quindi acquistato il singolo tagliando. Intanto ecco un movimento che fa rumore nel girone rosso e che riguarda anche Rbr. Cento, l’avversaria dei biancorossi del prossimo 7 gennaio, ha appena ufficializzato niente meno che Carlos Delfino. La caccia all’ottavo posto è sempre aperta.

Loriano Zannoni