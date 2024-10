Rinascita, nodo infortuni. Tomassini verso il recupero. Robinson resta in dubbio

L’attualità di Rbr sta tutta nei nomi di Giovanni Tomassini e Gerald Robinson, i due grandi assenti della scorsa domenica. I due rimangono in dubbio anche per la partita con l’Urania, ma le situazioni sono abbastanza differenti. Tomassini non ha giocato con Bologna per un problema alla schiena, un’infiammazione che ha richiesto nella giornata di ieri un’ecografia di controllo. Dall’esame non è emerso nulla di preoccupante e il giocatore, se la situazione non dovesse mutare, è da considerarsi sulla via del pieno recupero. Qualora il programma dovesse essere rispettato, ‘Tom’ dovrebbe ricominciare ad allenarsi a partire da domani ed essere così pronto per dare minuti importanti in cabina di regia contro Milano.

L’infortunio di Gerald Robinson risale a una settimana fa, com’è noto. L’americano ha chiesto immediatamente il cambio quando ha sentito qualcosa che non andava a cinque minuti dalla fine della partita di Piacenza. Un brutto spavento per tutti i tifosi riminesi, ma per fortuna i primi esami hanno escluso problemi gravi. Ieri, nel tardo pomeriggio, nuova risonanza magnetica, dopodiché si è trattato di ragionare con lo specialista che lo sta seguendo, tra ieri sera e stamattina, sulle tempistiche del pieno recupero. Per lui una tensione del tendine dell’adduttore destro che ha provocato un piccolo edema osseo. Una situazione in via di guarigione, ma che va monitorata giorno dopo giorno per capirne il grado di miglioramento. In sintesi, la sensazione è che per Tomassini si vada verso un convinto sì per domenica e che per Robinson ci sia qualche dubbio in più. Ieri Rbr ha squadra ha ripreso ad allenarsi, ma solo a livello individuale al fine di consentire il recupero dei vari acciacchi. Oggi si riparte con la prima vera seduta collettiva della settimana. In loro assenza, la squadra ha resistito fornendo una prova di orgoglio e difesa, ma è evidente che nel medio-lungo periodo i due giocatori restano di vitale importanza, per qualità singole e per il fatto che gestiscono i ritmi e ricoprono il ruolo di play. Intanto, nella serata di lunedì Cividale ha battuto Brindisi, lasciando ancora a quota zero gli ambiziosi pugliesi. Stasera si giocano i recuperi dei match saltati la scorsa settimana: Fortitudo- Orzinuovi e Cantù-Brindisi.

Loriano Zannoni