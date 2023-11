Rubinetti-Fontecchio, il Bologna va. Beretta da favola, Cmp in vetta

Tornano a sorridere e tornano a farlo davanti al pubblico di viale 2 Giugno i New Flying Balls, che nel giorno della prima di coach Conti alla guida degli ozzanesi in serie B, piegano Vicenza e ripongono nel forziere un prezioso scontro diretto: tra le fila biancorosse è da segnalare il ritorno sul parquet di capitan Cortese dopo l’infortunio di un mese fa.

In Interregionale ingrana la quinta il Bologna 2016, che piega Sansebasket e conserva il proprio seggio sul podio del girone C: per i rossoblù, orchestrati dai violini Rubinetti-Fontecchio-Reinaudi, è la quarta vittoria consecutiva (5-2 il rendiconto fin qui).

Nuovo importante tassello in serie C per la regina del girone A Cvd Casalecchio, che liquida all’overtime Novellara e mantiene immacolato il proprio ruolino di marcia: per capitan Lelli e compagni, complice il rallentamento di Scandiano, è primato a +4 dalle inseguitrici (terza vittoria consecutiva per la Francesco Francia, quarta).

Primo rumoroso avvicendamento nel girone B, dove la Virtus Medicina (out Curione, Sabattani e coach Dalpozzo) perde il big match sulle doghe della Cmp Global di un esaltante Beretta, che diventa così la nuova capolista (5-0 e una partita in meno) a parimerito coi medicinesi.

Sempre più avvincente ed equilibrata la Divisione Regionale 1, con la vetta del girone A occupata dalle regine Vignola, Stars e Vis Persiceto, bene nelle sfide contro Voltone, Castelfranco Emilia e Cento. Vittoria da podio invece per il Progresso, che piega Anzola con la prova da 110 e lode dei fratelli Riguzzi, autori di 51 punti. Nel girone B Romagna amara per le capolista Granarolo e Budrio, ko rispettivamente contro Cesena e Villa Verucchio: ne approfitta così Argenta, che spazza via Bertinoro e si prende la vetta del raggruppamento.

Giacomo Gelati