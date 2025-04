San Giobbe Chiusi sfida Cassino: obiettivo punti salvezza in Serie B

San Giobbe Chiusi in campo a Cassino per la trentacinquesima giornata del campionato di serie B Nazionale. Bulls a caccia di punti contro una squadra in lotta per la salvezza: Cassino sta lottando con le unghie e con i denti per provare ad evitare i playout – ha sottolineato coach Zanco nella conferenza stampa di presentazione dell’evento –. Ha un gap di due punti dalle squadre che le stanno sopra e quindi mi aspetto una squadra che venderà cara la pelle. Vengono da due sconfitte all’ultimo secondo, sostanzialmente sia quella di Roma che la precedente, però parliamo di una squadra viva, che dall’arrivo di Terenzi ha trovato un’identità ed un bilanciamento differente. Nonostante tutto sono in un ottimo momento di forma e fiducia, giocano in casa e hanno bisogno di fare i due punti. Noi dovremo avere quella maturità avuta la settimana scorsa, essere pronti a lottare su ogni pallone specialmente in difesa, tenere Cassino al più basso punteggio possibile e poi far venire fuori quello che può essere il nostro talento offensivo. Se avremo questa maturità, potremo portare a casa due punti che per noi vorrebbero dire un altro passo per le posizioni che vorremmo provare ad ottenere in classifica, quelle dall’ottavo al nono posto. Sappiamo cosa vogliamo fare e cosa ci aspetta da qui alla fine.

Ceparano non è al meglio: "Lo valuteremo fino all’ultimo secondo per un problema alla caviglia – ha spiegato l’allenatore dei Bulls –. Gli altri stanno bene, stiamo riprendendo il ritmo degli allenamenti, abbiamo tempo di preparare le partite e lavorare sia su noi stessi che in preparazione dell’avversario che andiamo ad affrontare. Venivamo da un mese in cui abbiamo giocato ogni tre giorni, quindi un calo secondo me era normale".

Palla a due alle 20,45 al Pala Borrelli di Scauri, arbitrano Di Gennaro e Fornaro.