San Giobbe Chiusi si prepara per Fabriano: sfida decisiva per l'ottavo posto

Cercando di smaltire l’amarezza per la brutta prestazione offerta contro San Severo, la San Giobbe Chiusi prepara l’appuntamento di sabato sera a Fabriano che può essere determinante per la conquista dell’ottavo posto, utile per poi avere il vantaggio del fattore campo nel play-in. Tornano però alla ribalta le parole di coach Zanco dopo il pesante ko di domenica scorsa: "Come ho detto alla squadra adesso vince chi ha più voglia. La voglia di San Severo di ottenere la salvezza matematica sul campo è stata la tripla di quella che avevamo noi di giocare per l’ottavo posto. Abbiamo buttato via un’occasione importante, perché potevamo consolidare l’ottava posizione. Però nelle ultime settimane avevamo subito sui sessanta punti mentre con San Severo siamo andati oltre gli ottanta in casa da una squadra che in trasferta di media ne fa sessantasette. Ripeto è prettamente questione di volontà, di voglia e di atteggiamento. Se uno contro uno, qualsiasi avversario dopo un palleggio è libero c’è poco da fare. Chiedo scusa io per primo perché ovviamente sono a capo della squadra e devo prendermi le mie responsabilità, però se poi in campo non riusciamo a difendere su nessuno c’è qualcosa che non torna". L’allenatore si è scusato con il popolo biancorosso: "C’è solo da chiedere scusa a chi ha pagato il biglietto, a chi è venuto a vederci – ha aggiunto Zanco –. Continuiamo a dire che vogliamo il pubblico, che vogliamo la gente, ma se le prestazioni sono queste non ce lo meritiamo. Noi abbiamo fatto una partita indecente da un punto di vista di voglia, di carattere e di mentalità. Sembravamo una squadra non pronta a giocare una partita come questa, pur sapendo benissimo quali erano i punti di forza di San Severo".