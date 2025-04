San Giobbe trionfa a Cassino: vittoria per 81-56, coach Zanco elogia la difesa

San Giobbe guarda con fiducia alle ultime tre giornate di campionato dopo la vittoria per 81-56 a Cassino. "Abbiamo fatto una partita difensivamente di altissimo livello – il commento di coach Zanco –. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di maturità a livello difensivo perché sapevamo cosa poteva giocarsi Cassino e siamo stati molto bravi fin dall’inizio a spegnere l’entusiasmo e a cercare di mettere il corpo in ogni situazione. Un plauso chiaramente va a Chapelli che ha fatto una difesa clamorosa per tutta la gara, oltre ad aver trovato una giornata molto positiva in attacco, vista anche l’assenza di Ceparano". Ceparano che era indisponibile per un problema alla caviglia: "Ha cercato in tutti i modi di essere a disposizione ma non ce l’ha fatta – ha spiegato Zanco –. Criconia poi ha preso un colpo a un dito e valuteremo in settimana. Ius doveva rientrare ma sentiva la febbre. In ogni caso la squadra sta bene, ha ritrovato quell’energia, quell’entusiasmo che avevamo un po’ perso, forse per stanchezza, forse per mentalità. A oggi questa è una squadra che oltre a essere classificata per i play-in vuole provare veramente a fare qualcosa di importante". Partita mai in discussione: "Non era banale uno scarto così ampio – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. Una vittoria che inverte anche un po’ una tendenza di gioco non brillantissima. Siamo partiti dalla difesa e da lì abbiamo corso molto in contropiede arrivando a canestri facili al ferro. A lungo andare la voglia di giocare insieme, di passarci la palla, ha fatto sì che in attacco ritrovassimo quella fiducia anche al tiro. Nel primo tempo avevamo costruito un vantaggio sia dando la palla dentro, sia prendendo falli e andando in lunetta. Nel secondo tempo siamo stati bravi a tenere la stessa intensità difensiva e a non permettere mai a Cassino di tornare sotto i quindici punti di scarto".

Stefano Salvadori