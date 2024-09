Sarà orgoglio brianzolo. Desio parte dal Veneto

Quest’anno il campionato di Serie B Nazionale partirà con ai nastri di partenza una sola squadra brianzola. L’iter iniziato due anni fa che ha portato la Pallacanestro Bernareggio a diventare Brianza Casa Basket si è concluso con la migrazione definitiva a Treviglio. La nuova società pur mantenendo nella denominazione il termine Brianza è, in tutto e per tutto, una realtà bergamasca (ma allenata dal biassonese Villa). Pertanto correrà da sola la Rimadesio nell’immenso girone A da 20 squadre che si prende tutto il Nord Italia fino alla Romagna più la Sicilia. E tanto Veneto, come è la destinazione della prima trasferta dei bluarancio impegnati domenica alle 18 a Dueville contro la Civitus Allianz Vicenza dove allena l’ex aurorino Gabriele Ghirelli e gioca l’ex reds Almansi. Per assistere a un match casalingo della Rimadesio bisognerà aspettare sabato 12 ottobre al PalaFitLine contro la neopromossa AZ Pneumatica Saronno, già affrontata e battuta in pre-season.

Ma che Rimadesio sarà? L’ha ben descritta durante la presentazione dell’altra settimana coach Edoardo Gallazzi, alla sua terza stagione al timone. "Quello che balza maggiormente all’occhio è sicuramente il ritorno di tanti giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile. Questa per noi è stata una grande opportunità, colta immediatamente al volo perché vedremo in campo tanti ragazzi con senso d’appartenenza che giocano e lottano per la maglia. Sarà una Rimadesio composta da giocatori duri, tosti, intelligenti, ne abbiamo aggiunti anche di grande esperienza e giovani interessanti". Dei dieci giocatori di rotazione ben cinque sono cresciuti nel vivaio bluarancio. Oltre a capitan Mazzoleni e Tornari, tornano all’ovile Alessandro Cipolla, Luca Albique e Marco Torgano.