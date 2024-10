Scandiano, esordio contro la corazzata Cavezzo

Inizio di campionato con il botto per la Serie B femminile reggiana.

L’Aluart Scandiano, alle 20.30, viaggia alla volta di Cavezzo, promosso in A2 la scorsa stagione, ma che ha rinunciato al salto di categoria ritornando così a disputare la Serie B.

"Prima di campionato difficilissima - dice il coach scandianese Gianni Cavalcabue (foto) - in casa della squadra che ha dominato l’anno scorso e che pur rinunciando alla A2 si è ulteriormente rinforzata. Noi siamo una squadra giovane che sta crescendo e metteremo tutto l’entusiasmo possibile".

Sulla panchina modenese siede l’ex coach scandianese Gigi Piatti: "Scandiano ha inserito elementi di qualità e che venderà cara la pelle. Abbiamo qualche defezione a causa di infortuni, ma la società ci ha messo nelle condizioni migliori per disputare un campionato da protagonista".

Alle 19, invece, si alza il sipario in casa per la Chemco Puianello, che ha messo nel motore diversi volti nuovi. L’avversario è il Peperoncino Basket di Castello d’Argile (Bologna). "Abbiamo archiviato una stagione surreale - dice la presidentessa Simona Valeriani - e ripartiamo molto sereni; abbiamo cambiato molto in estate e siamo curiosi di scoprirci. Ci misureremo con il girone unico, sarà dura e lunga ma finalmente le ragazze avranno un nuovo stimolo".

Cesare Corbelli