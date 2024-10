Scotti, si va in scena . L’esordio è un’incognita

Sarà la Virtus Academy Benevento a tenere a battesimo l’Use Rosa Scotti nella nuova stagione di Serie A2 Femminile. Un esordio con molte incognite per le biancorosse, a partire dal fatto che la prima partita è sempre particolare, ma soprattutto per l’avversario di giornata che è un’assoluta novità per la squadra di coach Alessio Cioni e di cui, di conseguenza, in casa Use Rosa si sa ben poco. Palla a due domani pomeriggio alle 16.30 al Pala Tedeschi di Benevento con arbitri Caldarola di Ruvo di Puglia e Schena di Castellana Grotte (Ba), un orario anticipato rispetto alle canoniche 18 per facilitare poi il rientro in Toscana della squadra empolese. "Siamo pronte – esordisce il tecnico di Castelfiorentino –, abbiamo chiuso il ciclo di amichevoli pre-campionato col programma tecnico che avevamo preparato così che ora abbiamo diversi strumenti per presentarci al via delle partite con i due punti. Sono curioso di vedere la squadra in campo e se riusciremo già da subito ad esprimere tutto il nostro potenziale. Troveremo una squadra piena di incognite che ha fatto questo periodo sotto traccia e, avendo giocato sempre al sud, non abbiamo mai potuto vedere né dal vivo né in video. Immagino – conclude – che anche l’ambiente sarà caldo e difficile e dovremo essere brave a gestire la pressione. Noi non siamo al meglio della condizione con tutte le ragazze e vedremo se e chi riusciremo a recuperare per questa gara. Ci aspetta una partita non semplice ma siamo pronte a giocarcela al meglio".