Scuola Basket Arezzo conquista i playoff per la serie B nazionale

È fatta: la Scuola Basket Arezzo è ai playoff per la serie B nazionale. Per strappare il pass serviva una vittoria e questa è arrivata giovedì sera, al PalaEstra, contro Borgomanero. È la quinta consecutiva per i ragazzi di coach Fioravanti e certifica il cambio di passo della squadra nei play-in. Ancora decisivo il playmaker argentino Toia, che con la solita qualità e personalità si è caricato la squadra sulle spalle nella fase più delicata, a metà ultimo quarto, per operare il controsorpasso definitivo che è valso i due punti e l’accesso alle fasi finali. Il punteggio di 94-85 in favore della Bc Servizi è indicativo di una gara che la squadra di Fioravanti ha condotto per larghi tratti, anche se l’avvio è stato favorevole agli ospiti, che hanno chiuso il primo quarto avanti col minimo scarto (22-23). I secondi dieci minuti, però, sono di marca amaranto: Prenga, Bischetti e Toia contribuiscono a segnare ben 27 punti che fissano il risultato sul 49-42 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto la Sba ha la forza di racimolare ancora qualche punto di distacco complici i canestri di Toia e Buzzone. Al minuto 30 Arezzo conduce 73-64, ma il vantaggio è presto eroso dagli ospiti, che in avvio di ultimo quarto piazzano un parziale di 9-0 e poi addirittura superano la Sba nel punteggio. Dal Pos con due triple consecutive tiene a galla gli amaranto, poi sale in cattedra Toia che lancia volata finale, mentre in difesa la Bc Servizi alza l’intensità e sbarra la strada ai piemontesi. Gli ultimi punti sono di Buzzone, con una tripla e due liberi per il 94-85 finale. Dopo la sirena, meritati festeggiamenti con il pubblico del PalaEstra, dove la Sba chiuderà la seconda fase domenica 27 alle 18 contro Casale, cercando altri due punti per migliorare l’attuale quinto posto.

Luca Amorosi