Scuola Basket Arezzo trionfa in rimonta contro Gulliver Derthona

Sotto nel punteggio fino a un minuto dalla fine, la Scuola Basket Arezzo mette la testa avanti sul più bello e conquista due punti di platino nella sfida di mercoledì contro la Gulliver Derthona. Al PalaEstra la Bc Servizi la spunta 66-64 contro la Under 19 di Tortona, al termine di una prova non brillante ma caratterizzata da una grande forza di volontà per completare la rimonta. L’avvio di gara è tutto di Derthona, che chiude il primo quarto in vantaggio 18-13 e a inizio secondo trova un parziale di 12-2 interrotto da una tripla di Bischetti. La Bc Servizi fatica a trovare la via del canestro e all’intervallo i ragazzi di Fioravanti sono sotto 29-39. Dopo la pausa lunga Arezzo alza l’intensità difensiva e le iniziative di Prenga vicino a canestro permettono di rientrare a -4 (46-50) ma un controparziale di 5-0 fissa il risultato sul 46-55 alla terza sirena. La Sba riesce a cambiare passo almeno in difesa, ma a livello realizzativo le polveri restano bagnate. A tre minuti dalla fine la tripla di Gatti sembra incanalare la gara verso Tortona, ma la Sba trova il guizzo di Toia che prima segna una tripla, poi trova altri 2 punti in penetrazione (59-63). Dal Pos e Buzzone, con due triple, ribaltano l’inerzia (65-63) con un solo minuto da giocare e dopo un tiro libero realizzato per parte, il tiro di Diodati sulla sirena non entra e così Arezzo festeggia un successo che, a tre turni dal termine dei Play-in, porta a +4 sul nono posto.