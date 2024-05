Sella, c’è Chiusi per ipotecare la salvezza. Fava: "Oggi è un passaggio fondamentale"

Terzo round della poule-salvezza: c’è Chiusi questa sera alle 18 a sfidare i biancorossi alla Baltur Arena. Superato lo scoglio Agrigento, la Sella vuole ritrovare il sorriso in casa dopo il ko di una settimana fa contro Latina. Con un calendario saturo di impegni - mercoledì si torna in campo con la Luiss, tra 7 giorni tappa a Nardò, e via così fino al 9 giugno -, gran parte dell’attenzione è rivolta agli acciaccati e infortunati del gruppo. Tra questi, Delfino e Mitchell, che hanno entrambi saltato l’ultima trasferta in Sicilia. "Nessuna novità a riguardo – commenta Mecacci alla vigilia, facendo il punto sull’infermeria –. Carlos soffre di una rigidità muscolare, in fase di miglioramento, ma che stiamo continuando a monitorare, e così faremo con tutti, visto che siamo tornati con diversi acciacchi da Agrigento. Le condizioni di Mitchell, invece, restano invariate. Proveremo a preservare più energie possibili, sapendo che però potrebbe non bastare". Dubbi fino all’ultimo dunque sull’impiego dell’argentino, mentre l’ex Brindisi dovrebbe restare a riposo anche oggi. Come tante volte è successo quest’anno, Mecacci dovrà fare di necessità virtù, contro una squadra in grande crescita e reduce da quattro vittorie consecutive. "Sono in forma, credo sia la formazione che è arrivata a questa fase salvezza con più entusiasmo di tutte, perché l’ha raggiunta dopo mille problemi, tra infortuni e altre situazioni, e dopo una stagione in cui è stata stabilmente ultima in classifica: il fatto di essersi classificata penultima proprio all’ultima giornata, vincendo a Casale, gli ha trasmesso il massimo della voglia e dell’energia per confermarsi nella categoria. Hanno cambiato più volte l’assetto durante il campionato: adesso hanno preso un esterno e hanno un’impostazione totalmente diversa rispetto a quella contro cui eravamo abituati a giocare. Sarà fondamentale non farli correre troppo per il campo, gestendo il ritmo. Inoltre, bisognerà cercare di responsabilizzarsi nelle situazioni di uno contro uno, perché al di là dell’aver giocato una partita in meno di noi in questa settimana, sono una squadra fresca sia fisicamente che mentalmente".

"Oggi ci aspetta una partita tanto difficile quanto importante – aggiunge Gianni Fava alla vigilia –. Possiamo compiere un passo fondamentale per la salvezza. È stata una stagione intensa e difficile, ma c’è la serie A2 da difendere. C’è bisogno dell’aiuto di tutti, a partire della spinta del pubblico, che è da sempre una delle nostre armi". Un’altra sfida da ex per l’attuale gm della Benedetto Giulio Iozzelli, la terza stagionale dopo quelle di ottobre, chiusa col trionfo dei toscani (57-53), e dicembre, vinta 71-62 dalla Sella in casa.

Giovanni Poggi