Sella Cento, ad Avellino si può fare: "Partita difficile, ma alla portata"

Chi per la Coppa Italia (ieri al Paladozza è cominciata la F4 di Serie A2) e chi per il campionato: a Cento, di scena questa sera ad Avellino (palla a due ore 20.30, arbitri Wassermann, Boscolo Nale e Bonotto), tocca la seconda, per provare a riprendere il cammino verso la salvezza. Dopo il ko con l’Urania, il terzo casalingo in fila, la Sella torna a viaggiare verso sud, con ancora in mente lo scalpo preso con forza due settimane fa a Brindisi (quarta trasferta vinta nelle ultime cinque). Per il bis esterno al Pala Del Mauro, servirà una gara simile, a maggior ragione oggi che, dopo tanto tempo, Di Paolantonio riavrà a disposizione quasi tutti gli effettivi (assente solo Tamani, recuperato Delfino dopo l’influenza di inizio settimana). "Con il massimo rispetto verso ogni singolo avversario che andremo ad incontrare da oggi alla fine del campionato, noi andremo sempre in campo per vincere, guardando prima a noi stessi per provare a fare sempre il meglio". Così alla vigilia il coach della Benedetto, che guarda avanti con fiducia e senza timore, nonostante un calendario, da qui a fine aprile, quasi tutto in salita, con 5 trasferte nelle prossime 7 gare.

Una salita che si presenta già subito molto ripida, in casa dei biancoverdi di Crotti, nona forza della classe (in condominio con Verona e Pesaro), galvanizzati dal recente successo contro la Fortitudo.

"Rappresenta una trasferta fondamentale per noi, dove sicuramente dovremo essere bravi ad entrare in campo con l’atteggiamento e la concentrazione giusta, cose che ci sono mancate nella scorsa partita – aggiunge l’assistente di Di Paolantonio, Giovanni Piastra –. Sappiamo che Mussini e Lewis sono i loro terminali offensivi più pericolosi e dovremo essere attenti a limitarli. Le chiavi del match? Intensità difensiva e condivisione del pallone. Affronteremo una squadra che in casa ha praticamente sempre vinto e che sta disputando un grande campionato, ma allo stesso tempo siamo consapevoli che è una partita alla portata. I ragazzi sono concentrati e motivati e pronti alla battaglia: siamo ancora in ballo per uscire dai play-out, anche se il margine di errore è sempre più limitato".

Avellino senza l’infortunato Chinellato, ma con l’ex Mussini in gran spolvero, come fu nel match d’andata alla Baltur Arena lo scorso 11 dicembre, quando i campani si imposero in volata 73-68, sfruttando i 15 di Bortolin e i 14 dell’esterno reggiano, conditi da 8 assist.

Giovanni Poggi