Sella Cento: Ultima Sfida per la Salvezza in Serie A

Ottanta minuti per una stagione, due partite per mantenere la categoria. Ma potrebbe bastarne anche soltanto una alla Sella, fresca di blitz domenica scorsa a Nardò, letteralmente piegata dai biancorossi, a dare un dispiacere all’ex Mecacci, lui che l’A2 la conquistò dalla panchina nel 2020 al termine di una cavalcata interrotta solo dalla pandemia. Poi altre quattro stagioni insieme, tra luci e ombre, salvezze tranquille e playoff, più una finale di Coppa Italia. Fanno cinque, con questa, di fila in Serie A (la prima con Di Paolantonio al timone), un’avventura incancellabile e affascinante, a sfidare il meglio del basket italiano, portando in giro il nome della Benedetto. Anche per questo non può e non deve finire qui il cammino, a maggior ragione ora che la squadra pare finalmente essersi trovata, unita come non mai nel girone di ritorno, contornato da 9 vittorie su 17 gare viaggiando a ritmo da playoff: se il campionato fosse cominciato il 12 gennaio (la prima dopo il giro di boa, contro Rimini), infatti, la Sella sarebbe comodamente dentro le partecipanti alla post season.

Ma il percorso è partito da lontano, sporcato da quelle sei sconfitte consecutive dopo le prime sette uscite e seguito da un andamento altalenante fino a fine dicembre, tra batoste senza colpo ferire e sconfitte tra mille rimpianti. E la somma tra un passato che sembra ormai lontanissimo e la stretta attualità fa 28 punti, con 14 vittorie e 22 sconfitte, che però non bastano per far festa, visto che Cremona non molla un colpo e considerato che Orzinuovi, ormai da settimane, ha staccato definitivamente il volo. Ma in volata Cento ci arriva comunque con un vantaggio importante di due lunghezze sulla Juvi di Bechi (che dalla sua però può contare sulla differenza canestri negli scontri diretti), che insegue a 26 (13-23) e che, nello scorso turno, ha condannato definitivamente ai playout la Libertas Livorno, battuta 107-95 al PalaRadi e ora impossibilitata a raggiungere la salvezza diretta. Eliminati dalla corsa dunque gli amaranto toscani, resta soltanto la Juvi che, come la Sella, avrà davanti a sé un doppio appuntamento contro squadre che stanno lottando per garantirsi un miglior piazzamento playoff: Rieti, sabato sera al PalaSojourner, e Avellino in casa all’ultima giornata. Un calendario affine a quello di Cento, che prima sfiderà in trasferta Cividale e poi Forlì, alla Baltur Arena. Cosa potrebbe succedere? In caso di vittoria sabato in Friuli e di contemporanea sconfitta di Cremona, la Sella sarebbe già salva questo weekend. Al contrario, successo lombardo e ko dei biancorrossi, invece, tutto verrebbe rimandato all’atto finale.

Giovanni Poggi