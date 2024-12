Sella saluta Henderson e accoglie Devoe. Ora però serve il riscatto contro Avellino

A Cento si cambia. La Sella saluta Terry Henderson e si prepara ad accogliere in biancorosso Gabe Devoe, guardia americana liberata la scorsa settimana da Orzinuovi, ma già con un passato nella lega tra Verona (23/24) e Piacenza (21/22). Una decisione che era già stata presa prima del match perso malamente dalla Sella sabato sera in casa della Scaligera, l’ultima di Henderson in maglia Benedetto (con un season high da 18 punti), che mai ha realmente convinto, fin dalle primissime apparizioni. Tolto il discorso mercato, è il momento delle note dolenti, ovvero l’ennesima trasferta stagionale scivolata via in scioltezza per gli avversari mentre Cento, inerme, finiva questa volta sotto i colpi di Udom e compagni, sempre in controllo e mai in affanno: dal 6-0 iniziale fino al +33 del 35’ (77-44). Un’abitudine consolidata ormai quella dei biancorossi, di scendere in campo per uno, barra due quarti, ma che va tolta al più presto, anche se impegnata in trasferta e contro avversarie sulla carta molto più attrezzate. "Il commento è presto fatto: siamo stati in grado di restare attaccati alla partita soltanto per i primi 20 minuti, quelli che riusciamo a garantire nelle nostre condizioni attuali – ha detto il coach, sconsolato davanti all’ennesima prova insufficiente confezionata dai suoi lontano dalla Baltur Arena –. Senza Delfino per la settima partita di fila, e senza Sperduto, non solo fatichiamo ad allenarci in settimana, e di conseguenza a prepararci per un certo tipo di situazioni, ma non riusciamo proprio ad arrivare competitivi e a reggere l’urto contro squadre forti e ben allenate come Verona. Nel primo tempo ci abbiamo provato, mescolando un po’ le carte, nel secondo invece le energie sono venute meno ed è stata lampante la differenza di qualità in campo. Tutto da rifare, dunque, con una striscia aperta di tre sconfitte consecutive a cui Cento però ha subito la possibilità di porre rimedio in casa tra due giorni, contro l’Avellino dell’ex Mussini (ore 20.30). Intanto, ieri, quasi a sorpresa, la società ha emesso un comunicato prendendo le difese di capitan Delfino, dopo lo screzio con alcuni tifosi e alla multa al club. "Come già segnalato nel referto arbitrale, durante l’ultima partita si sono verificati episodi che non possono essere tollerati, tra cui insulti rivolti ai nostri tesserati – si legge –, in particolare al nostro capitano Delfino. Questi comportamenti sono gravi e non appartengono ai valori della Benedetto XIV, né rispecchiano l’ambiente che desideriamo nella nostra arena".

Giovanni Poggi