Sella, una vittoria per uscire dal tunnel

Con la salvezza ancora lontana sullo sfondo, obbiettivo di entrambe, Cento e Nardò si sfidano oggi alle 18 alla Baltur Arena, nella sedicesima giornata di Serie A2 (arbitri Foti, Giovannetti e Gai). Dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima mercoledì contro Avellino, la Sella ha il necessario bisogno di dare una botta al morale e alla classifica, che giornata dopo giornata comincia sempre di più a scricchiolare. Un valido rimedio, i biancorossi, potrebbero incontrarlo proprio battendo i salentini di Dalmonte, anch’essi invischiati nella bagarre per evitare la retrocessione, ma reduci da una bella e convincente vittoria contro Cividale, schiantata in settimana a Lecce 84-77. Sempre due le assenze in casa Benedetto: Delfino, la cui ultima apparizione sul parquet risale all’ormai lontano 27 ottobre a Desio con Cantù (prima del lungo viaggio in Argentina e i problemi al ginocchio che ancora lo costringono ai box), e Sperduto, alle prese con dei guai alla schiena.

Poche alternative, ma più responsabilità per tutti: in casa, davanti ai suoi tifosi per la seconda volta in fila nel giro di pochi giorni, la Sella non può permettersi di fallire anche questo esame. "Stiamo affrontando un periodo difficile – ha detto il coach nel suo breve intervento pre-partita –, ma dovremo provare ad andare oltre i nostri evidenti limiti, sia numerici che di classifica". Una situazione d’emergenza ormai calcificata nel gruppo, che da settimane è costretto ad allenarsi abbondantemente sotto numero, e dalla quale Cento potrà uscirne soltanto riacquisendo fiducia e morale, caratteristiche rintracciabili esclusivamente nella vittoria, che da queste parti manca da un mese pieno (il 13 novembre contro Cremona, 88-87). Ci è riuscita invece Nardò, che grazie al già citato successo su Cividale si è lasciata alle spalle un momento di grossa difficoltà con sei sconfitte consecutive, ad aprire una crisi prolungata e impronosticabile dopo gli exploit contro Fortitudo in casa e Brindisi in trasferta. Contro i granata sarà il nono confronto in poco più di tre anni, con il bilancio fin qui che dice cinque vittorie dei salentini contro le tre della Benedetto: la più recente nell’ultimo round della fase salvezza giocato lo scorso 9 giugno alla Baltur Arena e terminato 88-74 per i biancorossi, con 21 punti di Yan Moreno e 17 di Musso (nell’ultima di Mecacci sulla panchina centese). All’andata, sempre in poule-salvezza, la spuntò il ‘Toro’ (83-78), ci furono invece due vittorie esterne in regular season, entrambe arrivate dopo i tempi supplementari.

