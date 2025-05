Semifinale playoff: Adamant sfida Sangiorgese per la promozione in B Nazionale

Sale l’attesa per la serie di semifinale playoff che vedrà l’Adamant affrontare la Sangiorgese dopo il passaggio del turno nei quarti di finale contro Oderzo. I biancazzurri hanno goduto di due giorni di riposo ed oggi pomeriggio torneranno ad allenarsi in palestra con l’obiettivo di preparare gara 1, in programma domenica alle 18 alla Bondi Arena. Ufficializzata anche la data di gara 2, che si giocherà mercoledì 21 maggio alle 20.30 al Pala Bertelli di San Giorgio su Legnano (Milano), mentre nel caso di un’eventuale gara 3 si tornerà a Ferrara, domenica 25 maggio alle 18. Ieri la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per il primo atto della serie: prezzi invariati rispetto alle precedenti partite, oggi e domani dalle 17 alle 19 ai botteghini del palasport prelazione riservata agli abbonati. Da giovedì, invece, vendita libera, online sul sito www.etes.it e in presenza alla Bondi Arena, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. Ci si prepara ad una grande cornice di pubblico perché l’entusiasmo è palpabile e la posta in palio altissima, con Ferrara che si gioca la prima fetta di promozione in B Nazionale, per la quale mancano ancora quattro vittorie da qui al termine della stagione. La raccomandazione, come accaduto per la gara dei quarti contro Oderzo, è di acquistare il proprio biglietto in prevendita o online, al fine di evitare fastidiose code in biglietteria domenica a ridosso della palla a due.

Il popolo biancazzurro scalda i motori in vista della semifinale, il primo grande ostacolo verso il traguardo promozione, che metterà di fronte all’Adamant la temibile Sangiorgese, squadra difficile da battere soprattutto in casa propria. Ecco perché il supporto del pubblico conterà tantissimo, per spingere Drigo e compagni ad un passo dalla finale, contro la vincente della serie tra Pordenone e Monfalcone.

j.c.