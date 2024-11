Serie a2. Atlante, a Pontedera una sfida salvezza

Sfida salvezza a Pontedera che vale doppio. Dopo il turno di riposo, l’Atlante Grosseto torna in campo e lo fa andando ad affrontare il Pontedera. Per il turno di serie A2 di calcio a 5 oggi alle 15 i biancorossi saranno impegnati sul campo di Santa Maria a Monte affrontando il Futsal Pontedera. Grossetani a quota 6 punti in classifica in terz’ultima posizione di classifica, mentre il Pontedera ha un punto in più dei grossetani. Si tratta quindi di una sfida fondamentale per la salvezza delle due squadre che oggi scenderanno in campo cercando di dare il massimo. Pontedera che nel turno precedente ha ottenuto la prima vittoria esterna in serie A2. Nello scontro diretto in casa del Kappabi Potenza Picena, i bianconeri si sono imposti per 5-2 raccogliendo tre punti dal peso specifico davvero elevato. Con questo successo, gli uomini di mister Sardelli sono saliti a quota 7 punti in classifica. Il turno di riposo per l’Atlante è servito invece a recuperare qualche acciaccato.