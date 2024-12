Serie A2 femminile. La Cestistica Spezzina può tornare a sorridere. Vittoria sul Moncalieri, ma che brividi nel finale

CESTISTICA SPEZZINA

69

MONCALIERI

61

(19-13, 37-33, 52-45)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2, D’Angelo 13, Templari 11, Moretti 7, Granzotto 2, Missanelli 13, Diakhoumpa 10, Candelori ne, Guzzoni 10, Guerrieri, Murgese ne. All: Corsolini.

MONCALIERI: Sammartino 16, Ngamene 10, Pasero 2, Mitreva 10, Gesuele 2, Grosso 2, Salvini 16, Avagnina 2, Obaseki 1. All: Terzolo.

Arbitri: Melai e Rinaldi di Pisa

LA SPEZIA – Con il brivido finale, ma la Cestistica (nella foto la formazione schierata prima del match) ritrova il sorriso. Una vittoria di squadra con 5 giocatrici bianconere in doppia cifra (D’Angelo, Missanelli, Templari, Diakhoumpa e Guzzoni) che consolida il sesto posto a 10 punti. Il primo quarto è equilibrato fino agli ultimi due minuti, quando le spezzine piazzano il primo break di 8-1, la frazione si chiude sul 19-13. Inerzia confermata nel quarto successivo, prima Moncalieri rientra a contatto (23-21), poi la Cestistica dà una spallata ancora più forte mettendo sul 12-0. Le bianconere vanno così sul +14 (35-21), ma un black out in chiusura di frazione, permette alle piemontesi di rientrare sul -4 dopo un contro-break di 2-14. All’intervallo lungo il tabellone è sul 37-33. Nella ripresa la Cestistica ritrova un vantaggio in doppia cifra, grazie ad un miglior approccio nel rientro in campo. Dopo aver costruito il 10-1 (47-34), come nel primo tempo le bianconere dormono sugli allori e facilitano il rientro di Moncalieri, che si riavvicina fino a 49-45. Nell’ultimo quarto tensione alle stelle: Spezia trova il +8 con Missanelli (58-50) a 6 minuti dalla fine ma ancora una volta si blocca. Moncalieri costruisce un 0-9 che vale addirittura il sorpasso, D’Angelo pareggia, Ngamene restituisce la guida della gara alle ospiti, poi le triple di Guzzoni e Templari regalano alla Cestistica il sorpasso decisivo (65-61). I tiri liberi di Missanelli e D’Angelo chiudono i conti sul 69-61.

Risultati: Benevento-Costa Masnaga 39-56, Cagliari-Salerno 73-59, Milano-San Giovanni 69- 78, Livorno-Torino 70-51 Empoli-Broni 83-69. Giussano-Selargius 56-62

Classifica: San Giovanni 18, Empoli 16, Costa Masnaga, Cagliari 14 Milano 12 Spezia, Livorno 10, Salerno 8, Selargius, Broni 6, Giussano, Moncalieri, Torino 4 Benevento 0.

Marco Zanotti