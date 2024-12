Serie A2, il club che ospiterà l’Unieuro il 29 ha perso l’amministratore unico e silurato coach Dalmonte per Mecacci. Terremoto a Nardò, in società e in panchina Acque parecchio agitate a Nardò, club che nel giro di otto giorni ha perso Paolo Avantaggiato, amministratore unico nonché direttore...