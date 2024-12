Serie B. Adamant, con Pordenone un antipasto playoff. Si pensa a una maxi promozione per i tifosi

Comincia oggi la settimana che porterà l’Adamant alla super sfida di domenica alla Bondi Arena contro Pordenone, da cui dipenderà un pezzo importante della seconda fase del campionato dei biancazzurri.

Il -18 dell’andata obbliga Ferrara quantomeno a vincere per incamerare altri due punti fondamentali, ovvio che ribaltare la differenza canestri sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non è il caso di fare calcoli e già una vittoria di un punto verrebbe accolta con grande piacere da dirigenza e tifosi.

"Speriamo di passare una settimana tranquilla e che non ci siano brutte sorprese sul piano fisico – l’analisi di coach Benedetto –, sono convinto che ci giocheremo la partita al massimo delle nostre possibilità. Loro all’andata giocarono una gara strepitosa, vinsero meritatamente grazie a percentuali altissime al tiro dall’arco: speriamo di riprenderci i due punti, che ci porteremmo poi dietro nella seconda fase".

Già, perché un successo domenica permetterebbe all’Adamant di mettere in cascina due punti importantissimi, ai fini della classifica attuale ma soprattutto della fase decisiva del campionato, al via fra un paio di mesi, quando si incroceranno le squadre dell’altro girone partendo dai punti conquistati negli scontri con le dirette avversarie.

Servirà la spinta della Bondi Arena, che quest’anno ha sempre risposto presente con numeri da capogiro per la B interregionale: contro Gorizia ci si avvicinava alle 1500 presenze, e l’obiettivo è ripetersi pure questa domenica, quando scenderanno da Pordenone almeno un centinaio di tifosi.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma la società biancazzurra – anche in vista del Natale – dovrebbe adoperarsi per una promozione speciale che consentirà l’ingresso a 5 euro in tutti i settori del palasport, ad eccezione del settore ospiti in gradinata e dello spicchio di tribuna antistante alla panchina ospite, riservato ai tifosi di Pordenone.

L’intenzione è quella di favorire il più alto afflusso di persone alla Bondi Arena, per una gara che si preannuncia essere un antipasto playoff, sia per quanto si vedrà in campo che sugli spalti del palasport.

Jacopo Cavallini