Serie b e dr1. La regina Cmo ospita Granarolo

Febbre del sabato sera sui parquet della C, con tutte le bolognesi del girone G in campo per la terza di ritorno. Gli occhi sono puntati sulle prime tre della classe nonché squadre più in forma del momento. La regina Cmo Ozzano, in striscia positiva da 3 gare, alle 21 riceverà la Cmp Granarolo con la radiolina sintonizzata sia sul campo dell’inseguitrice Lg Competition (8 vittorie), di scena in simultanea a Novellara, sia su quello di Molinella (terza e al terzo referto rosa di fila) e alle 19 in campo contro il Cvd. A caccia di punti per risalire la china la Virtus Medicina, quarta, che alle 18 farà visita all’Sg Fortitudo. Terzultima giornata in Dr1 dove molte situazioni sono ancora da definire.

Nel girone A Anzola cerca punti-salvezza sul campo di Parma (20,30) sperando in uno stop di Castelfranco e Medolla, ma è nel girone B dove lo stato dell’arte dei piani alti è più complesso. Mentre Ferrara è in fuga (18 su 18 e +12) dietro è una giornata cruciale: Baricella alle 18 andrà a Castel Maggiore, domani alle 18 scatta il big match fra Budrio e Cento, terza contro quarta.