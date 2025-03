Serie B femminile. Faenza piega Ferrara senza patemi

Tutto facile per il Faenza Basket Project nel recupero di campionato disputatosi in casa della Vis Ferrara. Le faentine vincono 61-48 (9-15; 30-21; 30-45) piazzando il break decisivo nel terzo quarto.

Le faentine ritorneranno in campo domani alle 20.45 a Fidenza. Il tabellino: Casta, Nyemeg 2, Cavina, Mazzoni, Minguzzi 12, Scekic (foto Tedioli) 27, Zoli 6, Rotaru 6, Onyekwere, Bernabè 8. 8. All.: Leonardi

Classifica: Cavezzo 50; Puianello 40; Valdarda 38; Piumazzo e Castel San Pietro 36; Rimini 34; Cesena, Valtarese, Fidenza, Scandiano e Faenza 24; San Lazzaro 20; Castello d’Argile 12; Parma 10; Ferrara 4; Forlì 0.

In serie C femminile arga vittoria per l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano che supera 84-34 (20-9; 35-18; 62-25) le Saraghine Miramare. Il tabellino: Fantini, Morsiani 8, Porzio 2, Chiabotto 15, Carluccio 5, castellano 13, Spinelli 14, Balducci 4, Camporesi 2, Quercioli 10, Moretti 11 All.: Cedrini

Classifica: Capra Team Ravenna 32; San Pietro in Campiano* 26; Granarolo** 20; Virtus Imola* 16; Sasso Marconi, Sunrise Rimini e Bologna* 10; Miramare* 0. * gare in meno