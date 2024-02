Serie B femminile. Feba domani in campo a casa dell’Umbertide

Alle 18 di domani la Feba sarà di scena a Umbertide per la seconda partita della fase a orologio della B di basket femminile e l’obiettivo è proseguire sulla scia di sette giorni fa quando le civitanovesi hanno battuto 77-54 Senigallia. "In Umbria – dice la giovane play Giorgia Lazzarini – ci attende un avversario aggressivo, l’obiettivo è chiudere anche questa fase a punteggio pieno. Nell’ultimo incontro contro il Senigallia c’è stata una buona partita nonostante alcune difficoltà iniziali, poi c’è anche stato modo di dar spazio a tutte, soprattutto alle quelle più giovani come me".

Per la ragazza c’è anche in contemporanea l’impegno con l’under 19. "Abbiamo iniziato con due sconfitte – dice – ma poi abbiamo preso le misure e ci siamo rialzate bene. Nell’ultima gara contro Matelica abbiamo vinto con un buon risultato e vogliamo continuare così".