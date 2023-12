Serie B femminile. La leader Feba a Perugia, match d’alta classifica

Match d’alta classifica alle 18.30 di oggi a Perugia dove le locali, seconda forza del campionato, sfideranno la capolista Feba Civitanova. Le biancoblù, finora imbattute, sono determinate a continuare questa scia positiva e chiudere la prima parte di stagione con un grande risultato. Nell’ultimo turno le ragazze di coach Donatella Melappioni hanno colto un successo contro Senigallia al termine di una partita ben interpretata. Il cammino più che positivo ha trasmesso consapevolezza alle ragazze dei loro mezzi e c’è voglia di tagliare importanti traguardi. In settimana le giocatrici hanno lavorato sodo per preparare nei dettagli la partita contro le umbre, una formazione di valore e composta da giocatrici importanti. C’è tanta voglia di ripetere quanto fatto vedere nel match d’andata vinto dalle civitanovesi, l’obiettivo è blindare il primo posto in classifica.