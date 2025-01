Serie B femminile. L’Happy riparte dalla Vis Ferrara

Inizia il girone di ritorno in Serie B femminile e la Ren-Auto Happy Basket Rimini parte dalla Carim, dove stasera arriverà la Vis Rosa Ferrara (ore 21, arbitrano Rusticali e Romano) per un match da vincere, almeno stando alla classifica. Le estensi, penultime a quota 2, all’andata furono battute dall’Happy di 21 (38-59) e sembrano non poter opporre eccessiva resistenza al gruppo riminese. La Ren-Auto però arriva da un ko particolare a Scandiano, un match perso 67-61 nel quale va registrato l’infortunio al ginocchio di Fera. Chiede una reazione, coach Maghelli, anche per rimanere attaccati al gruppo di testa alle spalle dell’imbattuta capolista Cavezzo. La classifica: Cavezzo 30; Puianello 24; Valdarda 22; Basketball Sisters 20; Happy, Castel San Pietro e Cesena 18; Valtarese e San Lazzaro 16; Faenza, Scandiano e Fidenza 12; Peperoncino 6; Magik Rosa Parma 4; Vis Rosa Ferrara 2; Basket Rosa Forlì 0.