Serie B Interregionale basket - Play In Gold. Recanati mette a segno un blitz a Cagliari

Esperia Cagliari 72 Recanati 78

ESPERIA: Manca 5, Giordano 14, Potì 6, Thiam 10, Picciau 9, Locci 7, Bartolozzi 8, Pili ne, Maresca 13.

SVETHIA RECANATI: Marcone ne, Clementoni 5, Andreani 12, Semprini 8, Sabbatini 13, Urbutis 14, Pozzetti 8, Ndzie ne, Magrini 18.

Arbitri: Desideri di Viterbo e Mura di Selargius.

Parziali: 23-24, 42-46, 59-60, 72-78.

La partita presentava grandi insidie a Recanati che torna dalla Sardegna con due punti in più e soprattutto con un morale decisamente di alto livello. La squadra marchigiana conquista una vittoria pesantissima e continua la rincorsa a qualcosa di importante.

Esame difficile per Recanati che prova a dare una svolta alla seconda parte della stagione. La formazione di coach Pozzetti arriva all’esame in Sardegna non nelle migliori condizioni con Gurini, assente per un infortunio che lo terrà lontano dal parquet per almeno altre due settimane e con Zomero ancora non al meglio delle condizioni. Un match comunque molto complesso sul campo dei sardi, la Esperia si dimostra una squadra molto ostica da affrontare, Recanati riesce sempre a tenere in mano le redini del gioco ma è nell’ultimo quarto che i ragazzi di Pozzetti riescono a salire ancora di livello e nei momenti chiave con Magrini e Urbutis chiudono definitivamente la sfida. Le prime della classe non sono poi così distanti, Recanati ci prova.