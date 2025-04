Serie B Interregionale: Bramante e Italservice Loreto in trasferta a Roma e Pescara

Serie B Interregionale, in campo le due pesaresi tra oggi e domani.

Qui Bramante. Oggi alle 18 il Bramante è di scena a Roma, trasferta importante. "Questo pomeriggio affrontiamo nella capitale la Stella Ebk – dice coach Massimiliano Nicolini –. Una partita difficile a quattro giornate dalla fine del playin Gold. Sia noi che loro siamo reduci da due sconfitte, la nostra piuttosto pesante in casa contro Cagliari perché complica il nostro cammino per raggiungere i playoff. La Stella Ebk è squadra completa e dalla grande potenza fisica, all’andata abbiamo avuto la meglio ma siamo consapevoli che si azzera tutto".

Sulla partita interviene anche il dirigente Fabio Lanci: "Ci attendono 2 trasferte consecutive, la prima saremo alle 18 alla Ebk Arena di Roma dove affronteremo la squadra di coach Finelli, allenatore di grande esperienza per un progetto giovane. Squadra imbottita di ragazzi fisici e atletici che fanno dell’agonismo la loro arma principale, fra i più talentuosi sicuramente il marchigiano Forconi e il figlio d’arte PiIlastrini". All’andata il Bramante giocò una bella partita vincendo con uno scarto di 11 punti e gestendo con qualità l’incontro. "Ora abbiamo bisogno di rifarci del passo falso interno di sabato scorso con l’Esperia Cagliari che ha di fatto riaperto i giochi per la qualificazione ai playoff, siamo quindi chiamati ad una prova di carattere nel cercare di agguantare una vittoria esterna che manca da un po’ di tempo, ci stiamo preparando come sempre con grande lavoro in palestra del nostro staff tecnico".

Qui Loreto. L’Italservice Loreto gioca domani alle 18 a Pescara. Loreto vuole lasciarsi le tre sconfitte consecutive alle spalle. Bisogna ripartire, tornare a muovere la classifica e approfittare dello scontro diretto tra la capolista Vigor Matelica e la Carver Roma, quest’ultima seconda a -2 dalla vetta insieme ai nostri gialloblu È il terzo appuntamento del girone di ritorno del Play-In Gold Centro.

b. t.