Serie B Interregionale. I New Flying Balls di Lolli aspettano Roseto

Ultimo weekend novembrino sui campi delle ‘minors’ bolognesi e giro di boa in B Interregionale, con il Bologna 2016 chiamato oggi alle 18 ad allungare la striscia positiva sul parquet del Social Milano per avvicinare il podio della division C. Grande attenzione anche nella E, coi New Flying Balls col vento in poppa del terzo posto conquistato la settimana scorsa: i biancorossi di coach Matteo Lolli oggi alle 21 riceveranno Roseto in viale 2 Giugno per provare l’assalto al primo posto, staccato di 2 sole lunghezze.

Nona di ritorno invece in serie C, con gli occhi di tutti puntati sul big match di giornata che vedrà di fronte la regina Cmo Ozzano (prima a punteggio pieno) in trasferta oggi alle 19 sulle doghe di Molinella (terza e in un momento positivo). Voglia di riscatto anche per la Virtus Medicina, che dopo il ko al vertice contro Ozzano oggi alle 21 ospiterà Argenta per continuare a tallonare la capolista. Chiude il quadro la Divisione Regionale 1, con la Vis Persiceto (terza nel girone A) che vuole rialzarsi dopo i ko al vertice e domani alle 18 ospiterà Medolla, sesta della classe: oggi alle 19,45 in campo Anzola-Jolly Reggio Emilia. Nel girone B infine occhi sulla sfida di bassa classifica Voltone-Stars (oggi alle 18) e sul testa a testa per il podio Audace-Budrio (oggi alle 20,30).

Giacomo Gelati