Serie B Interregionale: la squadra di coach Nicolini alle 17 contro Cagliari, l’Italservice alle 21 con Viterbo. Doppio turno al PalaMegabox: prima Bramante, poi Loreto

Sarà un pomeriggio all’insegna del basket oggi al PalaMegabox. Nel campionato di B Interregionale, il Bramante alle 17 ospita l’Esperia Cagliari, mentre l’Italservice Loreto alle 21 accoglie la Stella Azzurra Viterbo.

Qui Bramante. Ancora una partita casalinga anche in questo turno per i biancoblu impegnati nella seconda giornata del girone di ritorno contro Esperia Cagliari alle 17. "All’andata il risultato non ci aveva premiato nonostante una buonissima gara – avvisa coach Massimiliano Nicolini – ma Cagliari è squadra di qualità ed esperienza. Dovremo fare una partita intensa e solida soprattutto dal punto di vista difensivo. Aspettiamo tutti gli appassionati a dare sostegno ai nostri ragazzi".

Qui Loreto. Dopo due sconfitte consecutive, l’Italservice Loreto (foto) è chiamata a reagire. Oggi, alle ore 21, al PalaMegabox i gialloblu ospitano la Stella Azzurra Viterbo. E’ il secondo appuntamento del girone di ritorno. "Incontriamo una squadra di talento che finora ha raccolto meno di quante siano le qualità del gruppo – spiega il general manager Federico Ligi –. Stasera sarà probabilmente l’ultima occasione per restare agganciati al treno playoff e saranno agguerriti per portare a casa i due punti. Noi vogliamo rifarci dopo due sconfitte Sarà una bella partita" Il dirigente continua: "Come si riparte? L’ unica strada è il lavoro, andare in palestra e lavorare sodo, cercando di migliorare qualcosa ogni giorno. Non esistono ricette magiche". A ruota, un giudizio sul momentaneo cammino nel Play-In Gold: "Il giudizio non può che essere positivo. L’unico aspetto negativo è la tendenza della squadra a rilassarsi dopo una serie di vittorie e anche all’interno della stessa partita, quando conquistiamo un buon vantaggio. Questi due difetti non siamo ancora riusciti a superarli, sia individualmente che di squadra". E ancora: "Per arrivare più avanti possibile bisogna vincere praticamente sempre, Matelica non lascerà altri punti e chi è partito più indietro sta recuperando, vedi il Bramante, a mio avviso inspiegabilmente sottovalutato da tanti avversari, che invece da inizio girone di ritorno, della prima fase, ha quasi lo stesso ritmo di chi sta davanti". Sul prossimo appuntamento col Viterbo dice: "Che gara sarà? Difficile, sarò banale, ma per loro, come è stato per altre come Cagliari contro di noi, sarà la partita decisiva per provare a restare agganciati al treno playoff. Speriamo che questa volta saremo noi a festeggiare".

Classifica: Vigor Matelica 24, Italservice Pesaro 22, Carver Roma 20, Recanati, Bramante, Attilia Porto Recanati, Ozzano 18, Stella Roma 16, Esperia Cagliari 14, Amatori Pescara, Aquilano e Stella Azzurra Viterbo 12. Alla fine di questa seconda fase, le prime otto andranno ai playoff, chi vince il tabellone sale in B Elite.

Beatrice Terenzi