Serie B interregionale. Loreto con L’Aquila. Ligi: "Vince chi recupera energie»

In serie B Interregionale turno infrasettimanale. L’Italservice Loreto oggi alle 21 al PalaMegabox ospita il Nuovo Basket Aquilano. "E’ una partita difficile – avvisa general manager Federico Ligi –, sarà avvantaggiato chi delle due squadre ha recuperato più energie dalle rispettive gare di domenica scorsa. Noi vogliamo proseguire il nostro percorso". Il successo in terra capitolina ha permesso ai gialloblu di staccare la Carver Roma e di comandare, ora, la classifica insieme al Matelica. Il quinto esame del Play-In Gold non ammette cali di tensione. Nonostante la fatica.

Bramante. Turno infrasettimanale anche per il Bramante Pesaro che domani alle 20 è di scena a Roma contro la Carver Basket. "Sarà una partita difficile – avverte coach Massimiliano Nicolini –, la Carver è uscita sconfitta nell’ultimo turno sempre in casa contro il Loreto e vorrà rifarsi. Noi veniamo da una buona prestazione contro Viterbo e vorremo giocarcela al meglio cercando di fare il massimo per ottenere una vittoria importante in trasferta". A presentare l’avversaria ci pensa il dirigente Fabio Lanci: "La Carver è una squadra esperta che ha vinto la prima fase del suo girone con 18 vittorie e solo 4 sconfitte con il secondo miglior attacco del campionato, con le diverse bocche da fuoco a disposizione di coach Tretta. Noi ci presenteremo al meglio, per ciò che passa il periodo, Ricci sicuramente nel roster, ma ancora prematuro il suo pieno utilizzo, certi che opporremo la nostra determinazione difensive e il nostro gioco corale, pronti quindi ad un match molto importante in chiave playoff".

b. t.