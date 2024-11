Serie B Interregionale: Loreto sfida Senigallia. Bramante in viaggio per Civitanova Marche

Serie B Interregionale. Sabato 9 novembre alle 18 l’Italservice Loreto ospita Senigallia al Palamegabox. Il team manager Federico Ligi presenta così l’incontro: "È una partita molto difficile. Senigallia anche questa stagione sarà una squadra che venderà cara la pelle e si farà rispettare, sia in casa che trasferta. I risultati di questa prima parte di stagione ne sono testimonianza. Hanno già battuto Recanati e Porto Recanati, due delle pretendenti alla vittoria finale e vinto a Castel San Pietro, altra squadra molto ostica. Per vincere servirà giocare una partita consistente e di grande attenzione difensiva".

Interviene anche il play Matteo Battisti che dice: "Siamo reduci da una vittoria importante poiché maturata contro una grande squadra. La nostra prestazione è stata estremamente energica e attenta. A parte un parziale ospite a inizio terzo quarto, siamo sempre riusciti a restare avanti, mantenendo un vantaggio rassicurante. Il campionato quest’anno è davvero equilibrato – prosegue il numero 6 –. La classifica parla chiaro: quasi tutte le squadre sono racchiuse in quattro punti. Ciò significa che ogni domenica ci possono essere dei risultati sorprendenti e sarà necessario affrontare ogni gara con il massimo dell’impegno".

Testa ora alla Goldengas: "Senigallia è un avversario molto pericoloso. Ha giocatori esperti e un gioco imprevedibile. Sono capaci di segnare 100 punti in ogni partita se vengono lasciati giocare al loro ritmo. Dovremo ripetere la prestazione difensiva di domenica per provare a vincere la gara". Domenica 10 novembre tocca al Bramante che è di scena alle 18 a Civitanova. "Domenica saremo impegnati sul difficile campo della Virtus Civitanova – così coach Massimiliano Nicolini –. Affronteremo una squadra che sta facendo molto bene, gioca una pallacanestro molto intensa e di gran ritmo. Noi continuiamo ad avere un rendimento altalenante ma siamo consapevoli che il livello del campionato è molto alto e le difficoltà sono state messe in conto dall’inizio. La classifica è corta, molto incerta, ogni partita ha valore doppio sia per la graduatoria che per la formula degli scontri diretti della seconda fase. Ogni partita fa storia a sé e sia nelle vittorie che nelle sconfitte bisogna essere bravi a resettare subito e ripartire, soprattutto cercando di dare il massimo per arrivare al risultato".

b. t.