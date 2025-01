Serie B Interregionale: ore 21 al palasport di viale 2 giugno. Myers e Cortese recuperati:. Ozzano così riceve Valdiceppo

Settima di ritorno nel campionato di serie B Interregionale e rush finale da 200 minuti in vista della seconda fase del torneo: ai play-in Gold le prime 6 classificate di ogni division (che affronteranno le altre della medesima conference portandosi i punti della prima fase), ai play-in Out le squadre dal settimo al dodicesimo posto, retrocesse in serie C le ultime classificate.

Nella division C occhi gli occhi sono puntati sul Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, in striscia positiva da tre giornate e prossima alla trasferta di domani alle 18 sul parquet della Nervianese: i rossoblù, terzi della classe, arrivano con l’entusiasmo del trend favorevole e guarderanno con interesse ai risultati delle due capolista staccate di 2 sole lunghezze.

Nella division E invece turno insidioso per i New Flying Balls, terzi alle spalle della coppia Loreto Pesaro-Vigor Matelica. Gli ozzanesi, recuperati Joel Myers e ‘Ricky’ Cortese, oggi alle 21 riceveranno Valdiceppo in viale 2 Giugno: i perugini arrivano da 4 sconfitte consecutive e necessitano di punti per allontanarsi dalla parte calda della classifica, con 6 squadre in 4 punti. Nello stesso girone giornata da dentro-fuori per il fanalino di coda Olimpia Castello: domani alle 18,30 arriva Teramo, penultima a +4 sui nerazzurri e con lo scontro diretto sfavorevole.

Le altre gare division C: Social Milano-Blu Bergamo, Basket 2000-Sansebasket Cremona, Iseo-Pizzighettone, Sangiorgese-Stings Mantova, Gardonese-Libertas Cernusco.

La classifica: Iseo e Stings Mantova 24; Bologna 2016, Gardonese e Pizzighettone 22; Sangiorgese 20; Social Milano 16; Nervianese 14; Basket 2000 e Libertas Cernusco 12; Blu Bergamo 10; Sansebasket Cremona 6.

Le altre gare division E: Roseto 2020-Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati-Senigallia, Virtus Civitanova-Recanati, Vigor Matelica-Loreto Pesaro.

La classifica: Loreto Pesaro e Vigor Matelica 24; New Flying Balls e Recanati 22; Attila Porto Recanati 20; Roseto 2020 e Bramante Pesaro 16; Valdiceppo e Senigallia 14; Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 12; Olimpia Castello 8.

Giacomo Gelati