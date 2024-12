Serie b interregionale. Re-Basket: secondo stop consecutivo

BASKET ISEO

78

RE-BASKET 2000

68

BASKET ISEO: Ranieri J. 3, Ranieri T. ne, Sterzi ne, Procacci ne, Gentili 15, Bonavida 19, Tommasetto 20, Milovanovic 19, Arrighi, Balogun ne. All. Mazzoli. RE-BASKET 2000: Frediani 2, Alberione 25, Paparella, Porfilio 16, Longagnani, Obayagbona 3, Martelli, Maralossou Dabangdata 4, Lusetti 2, Codeluppi 3, Digno 13. All. Baroni.

Arbitri: Vincenzi di Mantova e Brambilla di Monza.

Parziali: 20-12, 42-23, 58-51.

La Re-Basket 2000 (12) colleziona il secondo stop di fila cadendo nella trasferta bresciana di Iseo (22), al termine di un match altalenante. Gli uomini di Baroni faticano in avvio, come dimostrano i soli 23 punti realizzati nel primo tempo: i locali ne approfittano e si portano a +22, ma nella ripresa Alberione, Porfilio e Digno guidano la rimonta, che si concretizza con una bomba del primo che vale il 64-62 a 7’ dalla sirena. La Re-Basket, però, paga il dispendio di energie speso per rientrare e nel finale Iseo fa sua la partita.