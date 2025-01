Serie b interregionale. Re-Basket: successo d’oro su Bergamo

RE-BASKET 72 BERGAMO 68

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato ne, Frediani 4, Alberione 9, Pedrazzi ne, Paparella 2, Porfilio 10, Longagnani 5, Obayagbona ne, Jovanovic 7, Lusetti 8, Codeluppi 10, Digno 17. All. Baroni.

BLU OROBICA BERGAMO: Odiphri, Simoncelli 9, Morelli 6, Dore 13, Doneda, Turel 3, Mazzoleni 2, Markovic 13, Leoni 13, Dembele 4, Renella, Nespoli 5. All. Albanesi.

Arbitri: Invernizzi di Pavia e Brambilla di Monza.

Parziali: 20-15, 35-28, 54-59.

Vittoria per la Re-Basket 2000 (16), che batte Bergamo (16) al Bigi nella penultima della prima fase di B Interregionale. Un successo d’oro perché ottenuto su una rivale per la salvezza, visto che nella seconda parte di stagione le squadre si porteranno dietro i punti conquistati negli scontri diretti. Gara in altalena, con Reggio che comanda nel 2° quarto, poi scivola a -9 al ritorno in campo dopo gli spogliatoi: Frediani firma il contro-break, poi Lusetti dà il là al +5 Re-Basket a 3’ dalla fine. Simoncelli riporta Bergamo a 2 punti, poi Digno chiude i conti dalla linea della carità.