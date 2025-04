Serie B Interregionale: Use Computer Gross e Abc Manetti in campo per i play-off e play-in

Entrambe in campo domani, Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti, nella seconda fase del campionato di Serie B Interregionale. Partiamo dagli empolesi, che nella nona giornata dei Play-in Gold saranno di scena alle 18 a Casale Monferrato per un altro importante match in chiave play-off. "Chiudiamo la settimana a Casale consapevoli di aver fatto di tutto per arrivarci nella miglior condizione possibile – precisa coach Luca Valentino –. Con lo staff abbiamo cercato di trasferire alla squadra solo le informazioni più importanti visto il poco tempo a disposizione, ricordando la partita dell’andata vinta 83-77 e la consapevolezza che l’asticella dell’attenzione e la voglia di stare uniti nei momenti difficili saranno le reali chiavi di domani". Per assistere alla gara, che si disputerà in un palazzetto a porte chiuse per un provvedimento della federazione, si potrà seguire la diretta streaming sulla pagina facebook della Junior Casale.

Nella stessa giornata dei Play-in Out e alla medesima ora, invece, i gialloblù valdelsani ospiteranno al Pala Betti il Seagulls Genova, con la voglia di riscattare l’opaca prestazione di Torino oltre che di conquistare due punti chiave nella composizione della griglia playout. "Sarà una partita importante per provare a riscattare l’ultima brutta sconfitta – commenta l’esterno dell’Abc, Cosimo Lazzeri –. Sarà necessario approcciare con grande aggressività e fare della difesa il nostro punto di forza, visti gli infortuni e le assenze con cui siamo ancora costretti a convivere. Affronteremo una squadra in fiducia, reduce da una pesante vittoria contro la Virtus Siena, quindi dovremo dare il massimo per cercare di mantenere la serie positiva in casa".