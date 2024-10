Serie B Nazionale: all’intervallo sono 15 i punti di distacco, nel finale i lombardi si avvicinano senza spaventare i ragazzi di Angori. L’Andrea Costa sbanca Desio e sale in vetta

DESIO

60

UP ANDREA COSTA

66

RIMADESIO DESIO: Bartninkas 7, Abijo ne, Perez 4, Tornari 6, Chiumenti 18, Torgano 6, Albique, Fumagalli, Cipolla 10, Mazzoleni 9, Presotto ne, Elli. All. Gallazzi.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Fazzi 3, Pavani, Restelli, Toniato 15, Filippini 8, Klanjscek 14, Chiappelli 7, Martini 6, Fea, Sanguinetti 13. All. Angori.

Arbitri: Caneva e D’Errico.

Note: parziali 16-22; 25-40; 41-50. Tiri da due: 14/33; 14/39. Tiri da tre: 6/29; 8/22. Tiri liberi: 14/21; 14/17. Rimbalzi: 37; 46.

L’Up Andrea Costa espugna Desio e porta a casa la sua quarta, meritatissima, vittoria consecutiva che vale quota dieci punti in classifica. Un successo che premia i ragazzi di coach Matteo Angori, forti di una difesa sempre più efficace (vedi l’ottimo secondo quarto) e bravi a tenere nel finale sulla rimonta dei lombardi.

Parte decisa l’Up con un 5-0 in un avvio segnato anche dai rapidissimi due falli di Filippini (lo imiterà anche Chiappelli).

Desio colpisce, ma l’impatto della panchina imolese è buono e i biancorossi tengono il naso avanti.

La difesa imolese sale di livello e concede poco ai padroni di casa, spesso imprecisi dal tiro, mentre davanti l’Up varia tra gioco interno e dall’arco, controlla a rimbalzo, e con Klanjscek trova il 18-33 al 16’. C’è un 5-0 lombardo all’alba del terzo quarto, con Desio che alza i ritmi, ma l’Andrea Costa replica con Toniato. Gli uomini di Angori tengono la doppia cifra di margine, pur se prima della pausa lunga Desio colpisce con Chiumenti e Torgano a minare le certezze dell’Andrea Costa che vede i padroni di casa avvicinarsi sul 46-52 al 33’.

L’Up perde incisività in attacco, un tecnico per proteste a coach Angori non scuote i biancorossi che anzi sbagliano ancora e Desio rientra a un solo possesso sul 52-54 al 35’.

La scossa arriva dal gruppo esperto con Toniato, Chiappelli e soprattutto Sanguinetti a riallungare oltre al doppia cifra (52-63 al 38’) e quasi scrivere la parola fine.

Torgano e Cipolla spaventano un’ultima volta l’Up (58-63 al 39’) ma il finale le sorride.

Finisce 60-66 con i biancorossi in festa per una importantissima vittoria in trasferta contro una squadra molto quotata nel girone.