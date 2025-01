SERIE B NAZIONALE. Il talento Cecchi. Saluta Lumezzane e passa a Rieti

Da Lumezzane a Rieti per continuare il suo percorso di crescita. Il giovane cestista di Montecatini, Andrea Cecchi, ha appena cambiato casacca, restando comunque in serie B Nazionale. Non giocherà più nel girone A, dove in questa annata ha disputato 15 partite (viaggiando a 4,8 punti in 17 minuti di utilizzo di media a gara) con indosso la maglia della LuxArm Lumezzane, che aveva vestito anche nella scorsa annata (8,9 punti di media ad allacciata di scarpe), bensì militerà nel raggruppamento B, quello delle due compagini termali per intendersi. Il classe 2005 ex Borgomanero ha accettato la chiamata della Npc Rieti, penultima forza della graduatoria alla pari di Cassino. "Sono contento di far parte di questa nuova squadra, i compagni mi stanno aiutando molto e sono convinto che faremo del nostro meglio", le prime parole di Cecchi, che domenica scorsa ha subito fatto il proprio debutto con la formazione laziale in occasione della sconfitta interna contro l’Umana San Giobbe Chiusi. Coach Antonio Paternoster ha concesso al 19enne ben 31 minuti, nei quali il ragazzo termale ha realizzato 6 punti e catturato altrettanti rimbalzi. Un buon inizio per Cecchi, chiamato a dare il proprio contributo per risollevare le sorti di Rieti.

Francesco Bocchini