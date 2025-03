Serie b nazionale. La Fabo incrocia Chiusi. Altro spareggio playoff

Toccherà alla Fabo impedire che l’Umana Chiusi completi in tre giorni il sacco alla Montecatini cestistica dopo il roboante successo interno nel turno infrasettimanale ai danni de La T Tecnica Gema: un compito non esattamente agevole visto che questo pomeriggio alle 18 al PalaTagliate si presenterà la formazione più in forma del girone B di Serie B Nazionale. Lo dicono i numeri: se si prendono in considerazione le ultime dodici partite i senesi hanno vinto più di tutti, anche della capolista Roseto, undici successi contro dieci.

Di contro gli Herons non stanno certo attraversando il loro miglior momento: risultati altalenanti, acciacchi vari e una quadra ancora da trovare dopo i cambiamenti portati dal mercato invernale non permettono alla Fabo di partire coi favori del pronostico. Peccato che il match odierno sia troppo importante a livello di classifica per consegnarsi a cuor leggero agli avversari: un altro ko farebbe infatti scivolare i termali fuori dalla top eight del girone B.

"Non siamo contenti dei risultati e del livello di pallacanestro espresso nell’ultimo periodo, vogliamo fare di più". ammette coach Federico Barsotti.

f. pal.