Serie B Nazionale. La T Tecnica Gema. Esordio nel mirino

Il precampionato de La T Tecnica Gema Montecatini si è chiuso sabato al PalaPoggetti di Cecina con il terzo risultato positivo su quattro scrimmage disputati, fra i quali spicca senza dubbio il roboante 60-89 rifilato il 14 settembre scorso alla Pielle Livorno nel proprio quartier generale. Non sono tuttavia i punteggi ciò che si guarda in questa fase della preparazione, quanto piuttosto i progressi da un punto di vista dell’amalgama di squadra e della prestazione tecnica collettiva e sotto questi aspetti il bilancio della pre-season rossoblù non può che essere positivo: "Sabato scorso a Cecina la squadra ha forse fatto vedere qualcosina in meno rispetto allo scrimmage di Fauglia ma questo rientra nelle normali dinamiche del precampionato – ha commentato il Ds Guido Meini –. L’attesa delle partite ufficiali diventa sempre più spasmodica e questo ha influito sulla prova della squadra, l’importante sarà farsi trovare pronti domenica all’esordio a San Severo e siamo convinti di aver messo abbastanza carne al fuoco per poterlo essere". Su quello che sarà l’andamento del campionato in questa primissima fase di stagione l’ex capitano dei “leoni” termali non vuole sbilanciarsi, pur confermando le grandi ambizioni del club di Alessandro Lulli: “Non è questo il momento di fare tabelle, pronostici e bilanci, c’è solo da buttarsi a capofitto in questa regular season con fiducia e convinzione ma allo stesso tempo con molta umiltà, consapevoli che oltre alla nostra sono ci sono altre formazioni che ambiscono a competere per grandi obiettivi”. Venerdì prossimo a Bologna la Lega Nazionale Pallacanestro presenterà ufficialmente il campionato di A2 e di serie B e nell’occasione al neo acquisto de La T Gema Mateo Chiarini verrà consegnato un premio speciale come Miglior Giocatore del 2023-2024 in Serie B Nazionale.

Filippo Palazzoni