Dopo la prima spallata stagionale che la settimana scorsa lo ha portato ai vertici del girone A di serie C a +4 sul secondo posto, in casa del Cvd Casalecchio ci si prepara alla trasferta che oggi alle 18 potrebbe portare coach Marcello Folesani e consociati alla settima vittoria stagionale: la capolista rossoblù sarà infatti di scena sul parquet del fanalino di coda Magik Parma (1-5 di rendiconto). Occhi anche sull’inseguitrice Francesco Francia, reduce dalla terza vittoria consecutiva, e in campo oggi alle 19 sulle doghe di Correggio, a -4 dai zolesi. Nel girone B si fa largo la regina Cmp Global di coach Matteo Tasini, che nell’anticipo di giovedì piega Santarcangelo 86-76 grazie a 5 uomini in doppia cifra e allunga a 6-0 il bilancio di inizio stagione. Dopo il ko contro la capolista dello scorso weekend vuole subito rimettersi in carreggiata la Virtus Medicina, che oggi alle 21 riceverà Molinella, terza in classifica e in striscia positiva da 3 giornate. A completare il quadro del raggruppamento in campo anche Sb Ferrara-Bsl San Lazzaro e Cmo Ozzano-Sg Fortitudo (entrambe oggi alle 20,30).

Giacomo Gelati