Serie C: Angels Santarcangelo e Baskers Forlimpopoli in vetta, Urbania insegue

In attesa dello scontro diretto di questo weekend, il campionato di serie C vede due capoliste appaiate in testa alla classifica ancora imbattute, gli Angels Santarcangelo e i Baskers Forlimpopoli, tallonate però dalla Pallacanestro Urbania. Dopo una difficile stagione, la società durantina ha stravolto staff tecnico e squadra, e i risultati gli stanno dando ragione, con 9 vittorie e una sola sconfitta all’attivo, vincente nell’ultima giornata in volata contro la Real Basket Pesaro.

I giovani pesaresi del settore giovanile della VL giocano una grande partita, spaventando Urbania pur senza Cornis, miglior marcatore della squadra con 19 punti di media, ma sono costretti a cedere 72-70. La partenza forte è proprio degli ospiti, che trovano subito il massimo vantaggio sul +8 prima di chiudere la frazione sul 12-18, ma poi Urbania si sblocca e sorpassa immediatamente, tentando un mini allungo sul +5, 38-33. Dussels è un enigma difficile da risolvere per la Real sotto canestro, 21 con 7 rimbalzi per lui, e Urbania può allungare, toccando il +10 sulla sirena del terzo quarto grazie alla tripla di Baldassarri.

Una partita che sembra indirizzata cambia ancora una volta padrone, con la coppia Scavolini-Reginato che reagiscono alla spallata urbaniese e pareggiano sul 65-65, preparando un finale apertissimo. Le due formazioni si sorpassano a vicenda in più occasioni, ma l’ultimo guizzo ce l’ha Urbania, che mantiene così aperta la sua striscia di cinque vittorie consecutive.

Al quarto posto solitario con 14 punti c’è la Bartoli Mechanics, la quale era impegnata nella difficilissima impresa di battere Santarcangelo e si è dovuta arrendere 74-65. Ai 23 punti del capocannoniere del campionato Saltykov, la MBA risponde con quattro uomini in doppia cifra, restando a contatto nel corso del primo tempo e spaventando la capolista con un 15-22 di parziale per il +4 all’intervallo. Lo spavento però genera la reazione romagnola, che al rientro in campo risponde riprendendosi la leadership della gara e poi allungando nell’ultimo quarto, evitando alcun tipo di rientro degli ospiti fino al +9 finale.

Coglie infine una grande vittoria il Pisaurum, che batte a domicilio la Pallacanestro San Marino 68-51 e li aggancia in classifica a quota 8 punti, in una classifica che vede tra il sesto ed il penultimo posto due soli punti di distanza. La partenza è migliore quella ospite, reattiva su tutte le situazioni tanto da mettere la testa avanti 14-18 al 10’, prima che anche l’attacco del Pisaurum si sblocchi, il quale, guidato da Maggiotto e Panichi con 15 punti a testa, sorpassa prima dell’intervallo (39-35). Il buon ritmo visto nei primi due quarti si interrompe nel terzo, con le percentuali che scendono vertiginosamente in un parziale da 11-3, e a giovarne sono i padroni di casa che allungano oltre la doppia cifra. Nell’ultimo quarto San Marino si riaffaccia sul -8, ma il Pisaurum è concentrato e allunga nuovamente, dilagando fino al +17 nel finale.