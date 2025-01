Serie c e divisione regionale 1. Landini Lerici ’stecca’ la trasferta di Torino. Booker lascia la squadra e torna in Finlandia

Il nuovo anno e il girone di ritorno cominciano male per la Gino Landini Lerici, sconfitta per 83-65 a Torino dalla Campus Piemonte. Un risultato pesante al termine di una partita dominata dai piemontesi, malgrado l’impegno profuso dalla squadra di coach Gabriele Ricci. La Landini Lerici a Torino ha giocato con questo roster: Oddone, Menicocci, Biaggini, Albanesi, Cozma, Gaspani Lorenzo, Maccari, Tripodi, Gaspani Leonardo, Sacchelli e capitan Putti. Nel frattempo è già finita l’esperienza lericina di Sebastian Booker, che ha fatto ritorno in Finlandia.

Queste le altre partite in programma nel week end per il girone A della Conference Nord Ovest: Abet-Bra, Amici San Mauro Torinese-Us Livorno, Area 2020 Pro Piossasco-Don Bosco Li, 5 Pari Torino-Amatori Savigliano, Granda College Cuneo-Cus Torino e My Basket Ge-Cus Genova.

Oggi scende in campo la Golfo dei Poeti nel campionato in Divisione Regionale 1, che ospita alle ore 18 al Palabiagini di Lerici l’Ardita Juve di Genova. Le altre partite dell’ultima giornata del girone di andata: Aurora Chiavari-Juvenilia Varazze, Bvc San Remo-Tigullio Santa Margherita Ligure, Next Step Rapallo-Cogoleto, Novi Busalla-Blue Sea Lavagna e Pegli-Pgs Auxilium Genova.