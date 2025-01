Serie c femminile. Gea, peccato. Sconfitta beffarda

Amara sconfitta casalinga per la Gea che cede il passo alla formazione del Baloncesto Firenze nel campionato di serie C femminile. Sconfitta per 45-58, al termine di un incontro che si è praticamente deciso nella ripresa. Le ragazze di Silvio Andreozzi, dopo una partenza lenta, con appena nove punti segnati, sono entrate in partita nel secondo quarto, hanno recuperato il ritardo di quattro punti e sono andate all’intervallo sopra di due, sul 23-21. La gara s’è decisa dalla metà del terzo quarto, con Faragli e compagne che, sotto appena di tre punti, sono crollate fisicamente e Baloncesto ne ha approfittato per firmare un parziale di 16-6 che ha di fatto chiuso i conti. Nell’ultimo periodo le biancorosse, che hanno avuto in Teresa Vallini la miglior realizzatrice con 18 punti, hanno provato a rifarsi sotto, ma le energie non hanno permesso di fare di più. "Esperienze come queste fanno crescere, anche se è stata una partita difficile che non abbiamo mai giocato. Rimane l’amaro in bocca per il punteggio, per il morale", dice Andreozzi.