Serie C. I Titans chiudono al terzo posto. Angels, successo prezioso

Il successo di otto punti a Osimo nell’ultima giornata della regular season consente ai Titans di agganciare i diretti avversari al secondo posto nel girone C umbro-marchigiano, ma non di superarli, visto il +9 della Robur all’andata. Finisce 57-65 un match sempre condotto dalla truppa di Millina, brava a distribuire bene le responsabilità tra tutti i giocatori utilizzati. Lo sprint sammarinese del terzo quarto vale la doppia cifra di margine (42-53 al 30’) e anche il vantaggio nella differenza canestri, ma in dirittura d’arrivo i padroni di casa reagiscono e, nella sconfitta, trovano comunque il secondo posto. I Titans, terzi, avranno Porto Sant’Elpidio, sesta classificata. Prima gara in casa nel weekend (giorno e ora da definire), poi ritorno in trasferta ed eventuale terza di nuovo al Multieventi.

Il tabellino: Borello, Gamberini 13, Frigoli 10, Macina 9, Fusco 12, Dini ne, Felici 13, Pesaresi 8, Monticelli, Barbieri ne. All.: Millina.

In Emilia-Romagna, importantissima vittoria degli Angels Santarcangelo a Ferrara nella terza giornata di playout (77-101). Gara mai in discussione, con i clementini avanti di 10 all’intervallo (37-47) e poi in fuga al 30’ (60-76).

Il successo lancia la Dulca a 4 punti assieme alla Sg Fortitudo. A 2 ci sono Montecchio e Casalecchio, a 0 Ferrara. Sabato prossimo gli Angels ospiteranno proprio la Sg Fortitudo per tentare la fuga decisiva.

Il tabellino: Mulazzani 15, Bedetti 11, Mari 21, Macaru 15, Rivali 9, Rossi 7, Benzi 8, Saltykov 4, Lombardi 6, Bonfé, Sirri ne, Conti ne. All.: Serra.