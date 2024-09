E-Work, salta l’allenamento: "Il basket è l’ultima cosa"

Il maltempo ha colpito anche l’E-Work che ieri non si è potuta allenare al PalaBubani, essendo stato adibito per dare ospitalità ai tanti sfollati. La speranza è che possa ritornare disponibile il prima possibile, ma come dice giustamente coach Paolo Seletti "la pallacanestro in questo momento è l’ultimo dei problemi". In alternativa la società cercherà un altro campo per allenarsi, ma non è semplice trovarlo nel circondario faentino. Domenica le faentine giocheranno l’ultima amichevole prestagionale contro Campobasso sul campo neutro di Civitanova Marche (palla a due ore 18) e riavranno Reichert. L’ala tedesca è rientrata martedì dal Mondiale Under 23 di 3x3 che ha disputato in Mongolia e si è subito messa al servizio della squadra.

Per Porcu, Jakpa e Fantini non si hanno invece ancora notizie certe sul recupero. Porcu è alle prese con una distorsione alla caviglia con cui convive da oltre una settimana e ancora non si è allenata, dovendo fare ulteriori accertamenti per capire la gravità dell’infortunio. Jakpa e Fantini, mai scese in campo in amichevole a causa di uno stiramento muscolare, avrebbero dovuto sottoporsi ieri mattina ad una ecografia di controllo, rinviata però a causa del maltempo. Fantini sembra sulla via del recupero, perché non ha più dolore e non lo ha avvertito neanche correndo a basso ritmo e dunque inizierà gradualmente ad allenarsi, effettuando una visita di controllo pochi giorni prima del debutto in campionato di sabato 28 contro Brescia sul campo neutro di Genova, sede dell’Opening Day. Tempi più lunghi per Jakpa, che aveva una lesione muscolare più grave della compagna: sicuramente salterà il debutto in campionato e non riprenderà ad allenarsi prima di una decina di giorni, nella migliore delle previsioni. Una tabella di recupero che già lo staff medico dell’E-Work aveva ben chiara e dunque la speranza, salvo un recupero lampo, è di vederla domenica 6 ottobre a Sassari, gara che si disputerà alle 17.30.

Luca Del Favero